Maxima Roma - BC, Totti: "Un derby è sempre un derby. Il mio sogno è portare la squadra al massimo" (VIDEO)

Francesco Totti vive il suo primo derby nella Maxima Roma. La leggenda giallorossa, che occupa il ruolo di Advisor della proprietà e delegato allo sviluppo della Fan base e delle operazioni di Corporate Social Responsibility, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del derby della Maxima Roma contro la Bc Roma. Ecco le sue parole

Un primo bilancio con la pallacanestro e come ti ha convinto Matiasic ad accettare?

"Mi ha convinto subito, il primo giorno in cui ci siamo visti. Lui era pronto, ha valori e principi di una persona che voleva conoscermi. Mi ha disegnato il progetto e mi ha integrato. Sono contento di essere qui".

Come è il tuo rapporto con i giocatori? Ti hanno già sfidato a canestro?

"Abbiamo tempo, adesso pensiamo a questa partita. È la prima in casa, un derby è sempre un derby. Spero che possa vincere il pubblico, perché Roma lo merita".

Ti è capitato di vedere l'Nba? Cosa ti sorprende e che differenze ci sono con il basket italiano?

"Sono due cose diverse, in America è più show. È molto bello ed emozionante. Io spero che in Italia si voglia portare questa ambizione che c'è in America".

Poi l'obiettivo, detto senza giri di parole. "Il sogno è portare la Maxima Roma al massimo".