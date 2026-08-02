Koulierakis è arrivato in Galles: ecco la foto col tifoso finlandese Juha, il giramondo per i colori giallorossi

Dopo le visite mediche e l'ufficialità di ieri, Koulierakis è arrivato in Galles, nel ritiro della Roma per lavorare agli ordini di Gasperini. Il giocatore ha scelto la maglia numero 33.

E, fuori dal Resort che ospita i giallorossi, il terzino è stato fermato per una foto dall'ormai famoso tifoso finlandese Juha che segue la Roma in tutto il mondo. Uno dei primissimi scatti del greco con la sciarpa del Roma Club Finlandia.