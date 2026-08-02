Koulierakis è arrivato in Galles: ecco la foto col tifoso finlandese Juha, il giramondo per i colori giallorossi

LAROMA24.IT – La Roma, alla spasmodica ricerca di un esterno sinistro di piede destro, intanto pare essersi fermata sullo scaffale degli attaccanti centrali. Più che un cambio nella lista della spesa,...
La Roma continua a lavorare per definire il futuro di Anass Salah-Eddine. Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, dopo aver rifiutato la proposta dell'Olympiakos — nonostante il club greco a...
Konstantinos Koulierakis è sbarcato in Galles. Il difensore greco, secondo acquisto estivo della Roma, ha raggiunto il ritiro della squadra per unirsi ai nuovi compagni agli ordini di Gian Piero Gasp...
Con un post pubblicato sul proprio profilo X, la Roma ha fatto gli auguri a Francesco Rocca, leggenda giallorossa e membro della Hall of Fame. Terzino, soprannominato Kawasaki per la sua velocità. Ha...
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