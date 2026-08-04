Matic: "Il pubblico romanista meriterebbe una squadra che lotta ogni anno per lo Scudetto"

LA REPUBBLICA - Nemanja Matic, ex giocatore della Roma e oggi al Sassuolo, ha rilasciato un'intervista al quotidiano. Ecco alcuni passaggi sulla Roma:

Cosa ricorda del suo anno alla Roma?

«Mi è bastato per capire che il pubblico romanista meriterebbe una squadra che lotta ogni anno per lo scudetto».



È vero che Svilar è stato ospite a casa sua, a Londra, e che lei non gli dava da mangiare?

«È un bugiardo! (ride, ndr). Aveva dieci anni, è rimasto da me alcuni giorni. Mi svegliava alle sette perché latte e cereali non gli bastavano. È vero che in frigo nonavevo altro, ma non l'ho certo lasciato morire di fame».