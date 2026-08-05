Read caro: scatto Molina. Due offerte all'Atletico

La virata a destra. Visto il prolungarsi del braccio di ferro col Feyenoord per Read, la Roma ha avviato un altra trattativa, parallela, per l'esterno destro titolare che Gasperini attende a centrocampo. E la pista ora più calda è quella per Molina dell'Atletico Madrid. [...]

Per questo da Trigoria è partita una prima proposta da 17 milioni, compresi i bonus, che è stata però rispedita al mittente da Madrid. A quel punto, gli attori coinvolti nella trattativa hanno provato a gettare le basi per un prestito con obbligo condizionato. La valutazione iniziale dell'At-letico è di 25 milioni, ma la sensazione è che intorno a quota 20 si possa chiudere. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, invece, il club di simeone dovrebbe prima attivare l'opzione per far slittare la scadenza contrattuale di Molina fino al 2028, prolungando di un anno l'attuale accordo. A proposite di ingaggio, l'argentino a Roma guadagnerebbe intorno ai 3 milioni netti l'anno, per un affare globale comunque oneroso, ma che con la prospettiva del prestito rimanderebbe l'investimento di un anno, permettendo così di concentrare le risorse sull'attaccante esterno.

Già nelle prossime ore sono attese novità sull'asse Roma-Madrid, anche se come detto non va considerata tramontata l'ipotesi Read. Il Feyenoord è fermo sulla richiesta da 30 milioni, cifra da raggiungere senza bonus. La Roma si è spinta fino a 25 milioni più 3 di bonus, oltre a una percentuale sull'eventuale rivendita futura. Dall'Olanda, però, non è arrivato il via libera nonostante il Nottingham Forest, laltro club che ha seguito con attenzione Read, è ormai silente da qualche giorno. Infine, un?altra alternativa nel ruolo rimane Fresneda dello Sporting Lisbona. [...]

(Corsera)