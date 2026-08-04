Roma, per Read si tratta a oltranza. Oggi test con il Newport: Wesley ko

Continua la trattativa tra Roma e Feyenoord per Read. Il club olandese ha detto no all'ultima offerta presentata dai giallorossi da 25 milioni di euro più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. P...
La Roma non molla Nusa e Fofana. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, infatti, i giallorossi non hanno smesso di pensare a Nusa e oggi ci saranno nuovi contatti con il Lipsia, forse defini...
[...] Per lo slot di trequartista mancino, il nome tenuto sotto stretta osservazione è quello di Matias Soulé della Roma, che nella capitale rischia di trovare sempre meno spazio viste le ultime mosse...
[...] La Roma è pronta a giocarsi le carte decisive per arrivare a Givairo Read, il talento del Feyenoord che in Olanda viene già accostato al nuovo Dumfries. Tony D'Amico vuole chiudere il cerchio tr...
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