Roma, per Read si tratta a oltranza. Oggi test con il Newport: Wesley ko

La trattativa continua, ma per Givairo Read non è ancora il momento della fumata bianca. La Roma lavora a oltranza con il Feyenoord, forte del gradimento del terzino olandese, ma tra domanda e offerta resta una distanza da colmare. Il club di Rotterdam vuole arrivare a 30 milioni, il ds D'Amico continua invece a valutare il classe 2006 intorno ai 25 e non intende spingersi fino alla richiesta degli olandesi. La fiducia resta, anche perché Read ha dato priorità alla Roma, ma servirà ancora tempo e pazienza per costruire l'incastro tra parte fissa e bonus. [...] Nusa continua a essere il preferito di Gasperini e la Roma, nonostante i costi molto elevati dell'operazione, monitora senza esporsi la situazione con il Lipsia, attualmente indaffarato con il caso Diomande. [...] Dal Brasile rimbalza la voce di un'offerta da 50 milioni per Kevin rifiutata dal Fulham. Mentre restano osservati speciali Martinelli dell'Arsenal e - per l'out di destra - Endrick del Real Madrid. Fretta, dicevamo. Quella che non ha il Milan di liberarsi di Leao che nelle ultime ore ha declinato le offerte turche. Un nome che potrebbe tornare d'attualità a fine agosto, anche in orbita Roma, qualora si aprissero condizioni favorevoli per un trasferimento a prezzo di saldo. [...] Intanto a Cardiff la squadra prepara il test di questa sera contro il Newport County (ore 20 italiane). Wesley, fermato da una distorsione alla caviglia destra, resterà fuori. Così come Pisilli. Koulierakis è invece pronto all'esordio. [...]

(la Repubblica)