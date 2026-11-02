Greenwood, dalla Turchia: tensione con il Fenerbahce. L'inglese avrebbe contattato il padre per cambiare squadra

Mason Greenwood è stato il grande sogno del mercato estivo della Roma. Un tormentone che si è concluso con il passaggio dell'ex inglese al . Un tormentone che si è concluso con il passaggio dell'ex inglese al Fenerbahce per circa 40 milioni di euro, con il club turco che ha messo sul piatto un ingaggio da 10 milioni netti annui. Cifre fuori portata per la Roma e che hanno convinto l'ex Marsiglia a trasferirsi in Turchia.

Il classe 2001, però, negli ultimi giorni è entrato al centro delle polemiche. Come riportato dal portale turco, l'attaccante avrebbe avuto un confronto molto teso con il presidente del club Aziz Yldrim dopo il derby con il Galatasaray. Yldrim avrebbe cercato di spronare Greenwood, chiedendogli un maggiore contributo alla squadra. Parole che l'inglese non avrebbe digerito benissimo tanto da contattare il padre-agente per trovargli una nuova squadra. Una versione che per ora non trova conferme ufficiali. Le tensioni tra le parti, però, non dovrebbero essere iniziate dopo il derby con il Gala: dopo il calcio di rigore sbagliato contro l'Alanyaspor, Greenwood è stato sostituito e ha lanciato la sua fascia nera protettiva. Un gesto di stizza che non è passato inosservato. Nell'ultima partita, invece, l'inglese non è stato convocato da Kuyt. Il tecnico ha parlato di una sindrome influenzale, ma il media turco riporta come al centro di tutto ci siano le tensioni con la proprietà.

(fotospor.com.tr)