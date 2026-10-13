FOTO - Mourinho e Gasperini insieme nella street art: l'omaggio ai due tecnici fuori dal Roma Club Testaccio

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Aurélien Tchouaméni presenta la sfida di Champions League contro la Roma al fianco di José Mourinho. Il centrocampista del Real Madrid è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita e de...
Ha parlato anche di Endrick José Mourinho, accostato alla Roma con molta insistenza nel corso dell'estate. "I club interessati dovranno lottare con me per ingaggiarlo. Lo adoro, ha un potenziale di al...
Mourinho dopo le parole a Sky, parla in conferenza stampa in vista della gara di domani contro la Roma all'Olimpico, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Qual è la c...
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