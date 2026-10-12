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Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

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di R.P.
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Un nuovo murales da parte di Drugi, lo street artist romano che racconta attraverso i suoi disegni la Roma. Lo ha fatto per Mourinho, che domani torna nella Capitale per poi affrontare mercoledì sera, all'Olimpico, la squadra giallorossa con il suo Real Madrid. 
Ad accompagnare la foto del nuovo disegno c'è questa didascalia: "Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati".

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