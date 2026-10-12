Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Serie A, Atalanta-Venezia 3-1. Doppietta di Krstovic. Veneti ultimi a quota zero e Stroppa rischia

ott 12, 20:23

Si è chiuso pochi minuti fa il primo posticipo della Serie A, con l'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1. Partita di fatto chiusa nel primo tempo con le reti di Kessie e la doppietta di Krstovic. Pe...