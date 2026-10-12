Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Uno dei nomi maggiormente accostati nella sessione estiva di mercato alla Roma è stato Cacciamani. L'esterno del Torino è stato cercato dai giallorossi, come confermato in qualche altra occasione. A...
Si è chiuso pochi minuti fa il primo posticipo della Serie A, con l'Atalanta che ha battuto il Venezia 3-1. Partita di fatto chiusa nel primo tempo con le reti di Kessie e la doppietta di Krstovic. Pe...
Il Milan perde Matteo Gabbia, costretto a fermarsi dopo l'infortunio rimediato contro il Sassuolo. Gli accertamenti strumentali effettuati dal difensore hanno evidenziato una lesione del muscolo fless...
Edoardo Bove si racconta attraverso gioco social che confronta Italia e Inghilterra, tra calcio, cucina, musica e luoghi simbolo dei due Paesi. Nel video realizzato dalla Gazzetta dello Sport, il cent...
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