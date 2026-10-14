Già deturpato il murale di Drugi dedicato a Mourinho (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Francesco Totti ha parlato della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma questa sera allo stadio Olimpico. In occasione della presentazione della 65ª edizione dell'album di figu...
Secondo impegno europeo per la Roma Primavera, che oggi alle 14:00 ospita il Real Madrid allo Stadio Tre Fontane, nella seconda giornata della fase campionato di Youth League. I ragazzi di Mattia Scal...
Sarà Rosario Abisso a dirigere Roma-Genoa, sfida valida per il campionato di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La gara, che segnerà anche il ritorno di Daniele De Ross...
Loading