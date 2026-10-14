News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Già deturpato il murale di Drugi dedicato a Mourinho (FOTO)

Altre
di Matteo Esposito
d469e782-e858-47fb-b7f2-484752e89fe7
Aggiungi come fonte preferita su Google
È stato già deturpato il murale realizzato da Drugi per il ritorno di José Mourinho a Roma. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Madrid, è stata imbrattata con alcune scritte realizzate con vernice spray.
Il disegno raffigura un bambino con i colori della Roma mentre stringe la mano a una figura inginocchiata, in un omaggio al legame tra lo Special One e la tifoseria romanista. L'artista aveva accompagnato la pubblicazione dell'opera con una dedica: «Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati».
5863a074-4ce7-4259-9cff-5169e6367476

Leggi anche

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"
Romareal madridMourinho

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

totti

VIDEO - Totti: "La Roma può giocarsela con il Real. Mourinho merita un grande tributo"

Francesco Totti ha parlato della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma questa sera allo stadio Olimpico. In occasione della presentazione della 65ª edizione dell'album di figu...

Scala

Youth League, Roma-Real Madrid 0-0: segui in tempo reale. Al via il secondo tempo

Secondo impegno europeo per la Roma Primavera, che oggi alle 14:00 ospita il Real Madrid allo Stadio Tre Fontane, nella seconda giornata della fase campionato di Youth League. I ragazzi di Mattia Scal...

rosario abisso arbitro

Roma-Genoa, la designazione arbitrale: dirige Abisso. Pairetto al VAR

Sarà Rosario Abisso a dirigere Roma-Genoa, sfida valida per il campionato di Serie A e in programma sabato alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. La gara, che segnerà anche il ritorno di Daniele De Ross...

NOTIZIE POPOLARI
Mou

Mourinho: "I romanisti sono speciali. Devo dimenticare contro chi gioco. Stanotte non dormirò" (VIDEO)

WhatsApp Image 2026-10-13 at 18.22.21

Roma-Real Madrid: circa un centinaio di tifosi davanti all'hotel che ospita la squadra di Mourinho (FOTO E VIDEO)

Mourinho

Mourinho a Sky: "Mai nemico con i tifosi della Roma, ma avversari per 90'. A Gasperini non invidio nulla"

IMG_0789

Como-Roma, la spiegazione di Fabbri sul contatto Wesley-Diao: "Fa di tutto per non prenderlo" (VIDEO)

mourinho gasperini testaccio

FOTO - Mourinho e Gasperini insieme nella street art: l'omaggio ai due tecnici fuori dal Roma Club Testaccio

Totti

VIDEO - Totti sceglie la sua top 11: ci sono De Rossi e Salah

VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Trigoria: la rifinitura alla vigilia del Real Madrid 13.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Loading