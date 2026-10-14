Già deturpato il murale di Drugi dedicato a Mourinho (FOTO)

José Mourinho a Roma. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Madrid, è stata imbrattata con alcune scritte realizzate con vernice spray. È stato già deturpato il murale realizzato da Drugi per il ritorno di. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida ditra i giallorossi e ilè stata imbrattata con alcune scritte realizzate con vernice spray.

Il disegno raffigura un bambino con i colori della Roma mentre stringe la mano a una figura inginocchiata, in un omaggio al legame tra lo Special One e la tifoseria romanista. L'artista aveva accompagnato la pubblicazione dell'opera con una dedica: «Ci tenevamo per mano sul tetto d’Europa. Per una notte dimenticheremo l’amore, ma non dimenticheremo mai chi siamo stati».