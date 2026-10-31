Claudia Pandolfi rivendica la fede romanista e strappa l'applauso: "Forza Lazio? Ma chi te conosce. C'è solo la Roma!" (VIDEO)

@dai.barbare Morti dal ridere prima e dopo ⚰️❤️ #asroma #cinema #untranquillofuneraledifamiglia #claudiapandolfi #roma ♬ audio originale - daibarbarè
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