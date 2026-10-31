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Claudia Pandolfi rivendica la fede romanista e strappa l'applauso: "Forza Lazio? Ma chi te conosce. C'è solo la Roma!" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
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Durante la presentazione di "Un tranquillo funerale di famiglia" al Multisala Lux di Roma, Claudia Pandolfi si è resa protagonista di un siparietto che ha strappato applausi al pubblico. Nel corso dell'evento, uno spettatore ha urlato "Forza Lazio", provocando la replica dell'attrice.
"Forza Lazio? Ma chi te conosce. C'è solo la Roma! C'è solo la Roma!", ha risposto Pandolfi, facendo scattare l'applauso dei presenti.
@dai.barbare Morti dal ridere prima e dopo ⚰️❤️ #asroma #cinema #untranquillofuneraledifamiglia #claudiapandolfi #roma ♬ audio originale - daibarbarè

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