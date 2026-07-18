Celik, la Roma è già dimenticata: "Felice alla Juventus. Ho subito legato con i miei compagni"

Dopo 4 stagioni in maglia giallorossa, Zeki Celik è approdato alla Juventus a seguito del mancato rinnovo di contratto con la Roma. Il laterale turco, ai canali ufficiali del club, ha rilasciato la sua prima intervista da calciatore bianconero. Ecco le sue parole: "Innanzitutto, sono davvero felice di essere qui. Sono davvero entusiasta per come è andata la trattativa. Sono contentissimo di essere qui. Cercherò di giocare per dare il mio contributo al club e di offrire le prestazioni che i nostri tifosi si aspettano. Con quali ambizioni arrivo alla Juve? Chi mi conosce sa che vedrà uno Zeki sempre pronto a impegnarsi al massimo, a giocare con passione, a dare tutto per i compagni e per la squadre in campo. Spero che riusciremo a centrare gli obiettivi che ci siamo prefissati. Ovviamente ho incontrato il tecnico e i miei compagni. È stato un bel momento e mi è servito a rompere il ghiaccio. Ho legato subito con i miei compagni, è stato un bel momento per me. Sono felice di essere qui".

(juventus.com)