Celik, la Roma è già dimenticata: "Felice alla Juventus. Ho subito legato con i miei compagni"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Gianluca Mancini ha firmato il prolungamento di contratto con la Roma fino al 2029. Il numero 23 è un pilastro della rosa di Gian Piero Gasperini e idolo della tifoseria giallorossa. Con un post pubbl...
"In questo momento abbiamo Soulè e Dybala, mi aspetto due giocatori davanti" ha detto oggi Gian Piero Gasperini in conferenza stampa in merito alla batteria di esterni a disposizione. Non è un segreto...
Negli ultimi giorni, il classe 2006 brasiliano Endrick è stato accostato alla Roma. L'attaccante, che ha pochissimo spazio al Real Madrid a causa della molta concorrenza, potrebbe partire in estate e...
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