Calciomercato Roma: l'Aston Villa ha chiesto informazioni per Garnacho. L'argentino dà priorità ai giallorossi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Gianluca Mancini ha firmato oggi il prolungamento di contratto fino al 2029 con la Roma. Un lega sempre più importante e indissolubile, quello tra il difensore e la piazza romanista. Aldair, leggenda...
La Roma non ha cercato Frank Kessie. Nel corso delle ultime settimane, il centrocampista ex Atalanta e Milan, è stato accostato molto spesso ai giallorossi come possibile colpo a parametro zero. L'ivo...
Finalina per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. Le due nazionali, sconfitte in semifinale rispettivamente da Spagna e Argentina, stasera alle 23 scendono in campo per concludere in man...
Loading