Calciomercato Roma: l'Aston Villa ha chiesto informazioni per Garnacho. L'argentino dà priorità ai giallorossi

Non solo Summerville, l'Aston Villa ha messo gli occhi anche su Alejandro Garnacho. Nell'operazione che ha portato Rogers al Chelsea, come riportato da Fabrizio Romano l'Aston Villa ha chiesto informazioni ai Blues per l'attaccante argentino.

Garnacho, però, non ha accettato la destinazione e ha voglia di lasciare la Premier League. La Roma resta un'opzione molto gradita all'ex Manchester United, che ha dato la priorità ai giallorossi. Per il club capitolino le due piste, quelle di Summerville e Garnacho, sono distinte e la dirigenza continua a lavorare per entrambe.