Calciomercato Roma: nessun via libera di Summerville. Garnacho sempre in lista, outsider Nusa

Roma-Summerville: nessun via libera del giocatore e degli agenti per quanto riguarda l'accordo con la Roma. Lo scrive Alfredo Pedullà, a conferma anche delle parole di Gasperini in conferenza stampa: "Bisogna stabilire uno standard di contratti e questo è giusto. Ci sono giocatori che hanno portato la squadra al terzo posto e vedersi arrivare giocatori con ingaggi alti può creare problemi. Per la società è indispensabile il monte ingaggi. Quando non si possono prendere quei parametri, chiaro che bisogna andare su altri giocatori". Sempre in lista Garnacho, Nusa potrebbe invece rappresentare un outsider, ma il norvegese è molto richiesto.

Le parole di #Gasperini confermano come ieri fosse infondata la voce di un via libera di #Summerville e dei suoi agenti sul’ingaggio. La partita resta comunque aperta. #Garnacho sempre in lista. #Nusa outsider (e molto richiesto) https://t.co/F98NUBAKXq — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2026