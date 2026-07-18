Calciomercato Roma: nessun via libera di Summerville. Garnacho sempre in lista, outsider Nusa

Le parole di #Gasperini confermano come ieri fosse infondata la voce di un via libera di #Summerville e dei suoi agenti sul’ingaggio. La partita resta comunque aperta. #Garnacho sempre in lista. #Nusa outsider (e molto richiesto) https://t.co/F98NUBAKXq— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 18, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Ieri Falcao ha trascorso la serata in un ristorante a Trastevere. Ad un certo punto due cantanti presenti nel locale hanno intonato “Grazie Roma” davanti al brasiliano, accompagnato da sua moglie. Il...
Gian Piero Gasperini, nella prima conferenza stampa della stagione, ha parlato anche di mercato. Le sue parole: "Sì, il mio programma è quello: 3-4 colpi di qualità nella rosa che ha finito il campion...
La Roma tornerà subito in campo dopo la prima settimana di preparazione estiva. Domani, domenica 19 luglio, la squadra allenata da Gian Piero Gasperini affronterà la Roma Primavera in un test amichevo...
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