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Celik, che bufera: è alta tensione con l'ex Massara

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 8:18
massara
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Uno sgarbo, forse anche uno smacco. Perché poi era tutto fatto, con Zeki Celik che aveva dato la sua parola a Gian Piero Gasperini e i suoi agenti che si erano messi d'accordo con la Roma per il rinnovo del contratto. Insomma, la firma del difensore turco con la Juventus a Trigoria non è affatto piaciuta. Per tanti motivi, ad iniziare anche dal fatto che a condurre l'operazione sia stato Ricky Massara, attuale chief football officer della Juventus e fino allo scorso 29 maggio direttore sportivo della Roma. Ecco, tra i tanti fastidi di quest'operazione c'è il voltafaccia del giocatore, ma anche la "corte" dell'ex dirigente.
Intendiamoci, non che Massara e la Juventus abbiano fatto qualcosa di sbagliato, anzi. [...]
Quel che ha dato fastidio dentro Trigoria è proprio il fatto che a condurre l'operazione sia stato un dirigente - nello specifico Massara, appunto - che con il difensore turco aveva iniziato a trattare il rinnovo per la Roma. Insomma, c'è la sensazione che sia stata sfruttata la conoscenza di tanti dettagli acquisiti in precedenza, proprio mentre il dirigente era ancora in giallorosso. Tra l'altro, la Juventus nei giorni scorsi ha avvicinato anche Lorenzo Pellegrini, altro giocatore attualmente svincolato, ma che sta trattando il suo prolungamento con la Roma. [...]
(Gasport)

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