Calciomercato Roma, si lavora sottotraccia per Godts: contatti da 20 giorni con l'entourage del giocatore

La Roma continua a lavorare sottotraccia anche su Mika Godts, esterno offensivo classe 2005 dell'Ajax. I contatti tra il club giallorosso e l'entourage del giocatore vanno avanti con insistenza da circa venti giorni. Il ds giallorosso Tony D'Amico, ritiene Godts uno dei profili più interessanti per rinforzare l'attacco. Anche Gasperini avrebbe espresso un giudizio molto positivo sul belga, apprezzandone sopratutto la capacità di saltare l'uomo e l'incisività negli ultimi metri. I numeri dell'ultima stagione in Eredivisie parlano chiaro: 17 gol e 13 assist, tra i migliori rendimenti del campionato olandese. Un bottino che ha attirato l'attenzione di diversi club europei, ma la Roma starebbe provando ad anticipare la concorrenza grazie al lavoro discreto avviato settimane fa. Resta da capire quale formula convincerebbe l'Ajax a trattare per un giocatore centrale nel proprio progetto. La sensazione è che Trigoria non voglia fermarsi ai contatti esplorativi.



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