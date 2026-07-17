Calciomercato Roma: si valuta El Ouahdi per sostituire Celik

Dopo il mancato rinnovo di Celik, la Roma si guarda intorno per cercare il sostituto. Oltre ai nomi di Molina e Dodò, il club capitolino sta monitorando attentamente la situazione legata a Zakaria El Ouahdi. Il laterale ha preso parte alla spedizione Mondiale del Marocco, con cui ha raccolto una presenza durante tutto il torneo iridato.

Come riportato dal sito, l'esterno di piede destro di proprietà del Genk interessa alla Roma. Il classe 2001 è valutato dal club belga intorno ai 15 milioni di euro. Resta da capire se l'interesse della Roma si trasformi in qualcosa di concreto, con la certezza che il turco approdato alla Juventus dovrà essere sostituito.

(tuttomercatoweb.com)