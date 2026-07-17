Calciomercato Roma, Moreira si allontana

Secondo le informazioni riportate dal giornale, non è facile arrivare a Moreira dello Strasburgo. Il motivo è semplice: la richiesta del club francese per il proprio esterno.

Nonostante l'accordo di massima raggiunto, appunto, con Moreira, la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. I francesi hanno alzato un vero e proprio muro chiedendo cifre altissime. In Francia si scrive da almeno 60 milioni di euro. La Roma, arrivato a questo punto e per ora, avrebbe deciso di congelare la pista.

(Il Romanista)