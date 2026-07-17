Calciomercato Roma, Mancini e il rinnovo: c'è l'indizio social?

Una foto di un'esultanza sotto la Curva Sud. Potrebbe essere un indizio. Gianluca Mancini, qualche minuto fa, ha pubblicato sui propri profili social appunto questo scatto.

E dopo l'addio di Celik di ieri, e le varie voci che lo hanno visto protagonista soprattutto a giugno - si è discusso di un interesse dell'Inter - potrebbe essere il segnale di una firma in arrivo oppure già messa sul contratto. Mancio è uno dei fedelissimi di Gasperini e lo stesso tecnico in un'intervista di qualche settimana fa ha ribadito un concetto: da qui non si muove.

E' arrivato il momento dell'annuncio? Lo scopriremo presto.