Massara tenta pure Pellegrini

Gian Piero Gasperini è furioso, perché lo scippo della Juve per Celik, un giocatore che in questi mesi ha cercato in tutti i modi di trattenere, è uno smacco che non si aspettava (...)

Ma la Roma rischia una seconda beffa se possibile ancora più clamorosa e riguarderebbe Lorenzo Pellegrini. Il trequartista ancora non ha firmato il rinnovo nonostante l'ennesimo incontro di ieri tra l'entourage e l'ormai ex capitano svincolato dal 1° luglio (...)

Massara ha un ottimo rapporto con il ragazzo e sta facendo il possibile per portarlo a Torino visto e considerato che le sue qualità uniscono l'intera dirigenza oltre a convincere Spalletti.

La Juve si è inserita con forza ma sa benissimo di dover completare l'opera di convincimento di un giocatore molto affezionato alla maglia giallorossa rispetto allo stesso Celik. Pellegrini sta meditando, valuta con attenzione tutte le possibilità che si stanno prospettando dando comunque la priorità a Gasperini.

(Tuttosport)