Calciomercato Roma, ufficiale: Celik è della Juventus (COMUNICATO)

🚨⚪️⚫️ Juventus hijack AS Roma new deal talks and agree to sign Zeki Celik, here we go! 🇹🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
Agreement in principle with Turkish right back to join Juventus on a free transfer despite verbal pact with AS Roma.
Celik was in Turin today, deal in place - as @romeoagresti reports. pic.twitter.com/BTp03jwwtP
July 16, 2026
July 16, 2026
Il giocatore è ora in sede per firmare il suo contratto con la @JuventusFC. @SkySport https://t.co/thaV7m1BP7— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 16, 2026
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