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Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

Mercato
di FedericoL
giovedì, 16 luglio 2026 alle 12:54
summerville
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Non solo la Roma su Summerville. Come scrive Gianluca Di Marzio, sull'esterno olandese resta comunque vigile l'interesse dell'Aston Villa, che disputerà la prossima Champions League proprio come i giallorossi. Una decisione definitiva da parte del giocatore potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, al rientro dalle vacanze a Miami dopo un confronto decisivo con i propri rappresentanti.
Arrivano aggiornamenti anche da Matteo Moretto. Secondo quanto riporta il giornalista, manca ancora l'accordo totale con il giocatore ma la Roma ha fissato una deadline e spera di chiudere tra oggi e domani per poi avanzare la proposta da 45 milioni bonus compresi al West Ham. La Roma senza accordo col calciatore non tratta con gli inglesi.

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