Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Ata...
L'Argentina di Messi si giocerà domenica le seconda finale mondiale consecutiva contro la Spagna. A tifare da casa anche Paulo Dybala e Matias Soulè, che il giorno dopo il successo sull'Inghilterra ha...
Anche il Chelsea torna alla carica per Manu Konè e vuole contendere il centrocampista al Manchester United. Come scrivono dall'Inghilterra ci sono stati i primi contatti tra i Blues e la Roma per stab...
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