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Calciomercato Roma: si pensa ad Ederson se parte Koné. Sul giocatore anche il Newcastle

Mercato
di FedericoL
giovedì, 16 luglio 2026 alle 13:35
roma atalanta el aynaoui ederson
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La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Atalanta. A favorire l’eventuale operazione ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra il giocatore e Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma e protagonista del suo arrivo all’Atalanta. Il centrocampista, inoltre, vedrebbe di buon occhio la possibilità di ritrovare Gasperini. Il club nerazzurro davanti a un’offerta compresa tra 40 e 45 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione la cessione. La Roma farà un tentativo, ma sul giocatore c'è forte la concorrenza del Newcastle.
(Tele Radio Stereo)

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