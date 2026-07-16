Calciomercato Roma: si pensa ad Ederson se parte Koné. Sul giocatore anche il Newcastle

La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Atalanta. A favorire l’eventuale operazione ci sarebbero anche gli ottimi rapporti tra il giocatore e Tony D’Amico, direttore sportivo della Roma e protagonista del suo arrivo all’Atalanta. Il centrocampista, inoltre, vedrebbe di buon occhio la possibilità di ritrovare Gasperini. Il club nerazzurro davanti a un’offerta compresa tra 40 e 45 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione la cessione. La Roma farà un tentativo, ma sul giocatore c'è forte la concorrenza del Newcastle.

(Tele Radio Stereo)