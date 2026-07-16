Moreira-Roma accordo: c'è il sì del belga. Jolly a centrocampo, Gasp lo vuole subito

Il sì del giocatore è stato incassato, quello dello Strasburgo ancora no. Ma la speranza di poterlo portare a casa nei prossimi giorni a Trigoria c'è eccome.

Anche perché Diego Moreira è quel giocatore individuato da Gian Piero Gasperini e Tony D'Amico per "tagliare" anche la lista di possibili arrivi, riducendola da tre a due. E questo perché l'esterno belga può giocare sia a tutta fascia che come trequartista, sia a sinistra e sia a destra. E allora se la Roma riuscirà davvero a prenderlo e a Trigoria dovesse restare anche Matias Soulé, allora Gasperini si potrebbe accontentare anche di un solo esterno d'attacco invece dei due che ha chiesto ad inizio estate. Moreira dunque è già d'accordo con la Roma. Il giocatore in questo momento è in vacanza, dopo le fatiche del Mondiale dove però Rudi Garcia lo ha impiegato una sola volta, mandandolo dentro nel secondo tempo dei sedicesimi con il Senegal, quando c'era da riprendere la partita. [...] Moreira si è convinto di fronte ad un contratto quinquennale che lo porterà a guadagnare quasi il triplo rispetto a quanto riceve oggi dallo Strasburgo: circa 2,5 milioni di euro più bonus a fronte degli attuali 900mila euro. Una dimostrazione di fiducia da parte della Roma che il giocatore ha apprezzato e che gli ha permesso di accettare l'offerta, consapevole anche di andare a giocare in una squadra molto offensiva, altra fattispecie che lo ha intrigato da subito, appena saputo dell'interessamento della Roma. Adesso, appunto, bisogna trovare la quadra finale con lo Strasburgo, club "controllato" dal Chelsea. I francesi, infatti, hanno appena ceduto ai Blues Emegha e stanno per dargli anche Valentin Barco. Il Chelsea però non ha bisogno anche di Moreira e allora ha dato l'ok alla cessione ai giallorossi. Solo che le cifre tra offerta e richiesta sono ancora diverse, con la Roma ferma ad un'offerta di circa 30 milioni di euro, più il 10% sull'eventuale rivendita del giocatore. Il club francese, invece, ne vuole almeno 40, una cifra comunque minore rispetto ai 50 che chiedeva fino a un paio di settimane fa. Tra l'altro, a Trigoria sperano di strappare un prestito con obbligo di riscatto, in modo di posticipare il pagamento alla prossima stagione. La chiave? Magari proprio Garnacho, in una maxioperazione con Chelsea e Strasburgo che "ammorbidirebbe" la situazione. Anche perché, appunto, Moreira è un giocatore talmente versatile che Gasp punta ad avere il prima possibile. Il belga può infatti giocare sia a destra sia a sinistra, anche se preferisce quest'ultima fascia per rendere al meglio. Gasp lo vede come esterno di centrocampo, ma all'occorrenza può giocare anche come trequartista, da ambo le parti. A Roma arriverebbe per fare l'esterno a tutta fascia a sinistra, il che permetterebbe a Gasperini di poter riportare Wesley a destra, nella sua zona di maggior confidenza. Ma potendo giocare anche davanti, giustificherebbe il costo del suo cartellino con il "taglio" di un nuovo trequartista.

(gasport)