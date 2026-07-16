VIDEO - Risuona l'inno argentino nello spogliatoio della Roma: la gioia di Dybala e Soule per la finale mondiale dell'albiceleste

🇦🇷Risuona l'inno argentino nello spogliatoio della #AsRoma: la gioia di #Dybala e #Soule per la finale mondiale dell'albiceleste pic.twitter.com/BXtKYoLSP9— laroma24.it (@LAROMA24) July 16, 2026
Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Ata...
Non solo la Roma su Summerville. Come scrive Gianluca Di Marzio, sull'esterno olandese resta comunque vigile l'interesse dell'Aston Villa, che disputerà la prossima Champions League proprio come i gia...
Anche il Chelsea torna alla carica per Manu Konè e vuole contendere il centrocampista al Manchester United. Come scrivono dall'Inghilterra ci sono stati i primi contatti tra i Blues e la Roma per stab...
Loading