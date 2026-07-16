Le cifre del rinnovo di Dybala: presente un bonus presenze ed uno per il suo rendimento

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IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma è finora andata a dama su tutti i rinnovi in ballo, tranne uno. Nelle ultime settimane il ds D'Amico la chiuso l'accordo per prolungare i contratti con Celik, con Crist...
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