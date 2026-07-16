C'è la firma per Mancini, Cristante e Celik

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma è finora andata a dama su tutti i rinnovi in ballo, tranne uno. Nelle ultime settimane il ds D'Amico la chiuso l'accordo per prolungare i contratti con Celik, con Cristante, fino al 2028, e Mancini fino al 2029 e con Dybala.

Si sta invece cercando di stringere per Pellegrini, pronto a rientrare nei prossimi giorni dopo il problema al tendine della coscia curato anche in Finlandia ad inizio giugno. Ad impegnare particolarmente la dirigenza nelle ultime settimane è stato il nuovo contratto della Joya, che ha firmato con i giallorossi per una sola stagione, senza l'inclusione di alcuna clausola di prolungamento automatico o unilaterale nel nuovo accordo. Che prevede un'intesa economica basata molto sul rendimento del giocatore. Se Dybala giocherà, segnerà o produrrà assist e se arriveranno risultati di squadra lo stipendio si incrementerà notevolmente rispetto alla base di 2,2 milioni netti stabilita (bonus alla firma incluso). In particolare è previsto un gettone da 100 mila euro per ogni presenza da titolare e da almeno 45 minuti, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, mentre dalla 21ª presenza il bonus a gara salirà fino a 150 mila euro. Per quanto riguarda invece le volte che entrerà dalla panchina, giocando almeno venti minuti, il compenso aggiuntivo sarà di 75mila euro a match. Anche qui con un limite di 20 sfide, salendo poi a 100mila euro per presenza da subentrato. Per quanto riguarda il rendimento sotto porta, ogni 5 tra gol e assist Dybala, incasserà un ammontare che parte da 100 mila euro e può arrivare alla bellezza di 1 milione in caso di 30 tra reti e passaggi decisivi per i compagni. Infine ci sono gli obiettivi di squadra, con un riconoscimento da parte del club nei confronti del numero 21 nel caso di vittoria di trofei o di qualificazione per un'altra stagione alla Champions League. Un'intesa complessa, con una scommessa reciproca: più il classe 1993 farà bene e giocherà, portando anche vittorie e risultati alla Roma e più lui stesso incasserà dopo l'importante riduzione dello stipendio, che, dopo anni di bonus scattati, nella passata stagione partiva da una base di 8 milioni netti più bonus.