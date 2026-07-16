Pressing Moreira

IL TEMPO (L. PES) - La Roma vuole mettere le ali. Il diktat di Gasperini sin dalla fine del campionato è stato chiaro: rinforzare le corsie esterne. Sia alle spalle di Malen che con i laterali di centrocampo.

Per questo nei tre titolari indicati dal tecnico per il mercato c'erano due ali offensive e un quinto che possa fare coppia con Wesley. Per questo, anche e soprattutto dopo il naufragio dell'affare Greenwood, il ds D'Amico ha continuato a lavorare su diverse piste per accontentare il proprio allenatore. Tra i nomi più caldi delle ultime ore c è Diego Moreira dello Strasburgo. Gasperini lo aveva già individuato ai tempi dell'Atalanta come possibile esterno a tutta fascia, soprattutto a sinistra, vista la sua fisicità e la sua duttilità tattica. L'ultima stagione in Francia e lo spezzone di Mondiale col Belgio hanno portato la sua valutazione a circa 40 milioni, richiesta da cui parte il club transalpino. La missione è quella di abbassare il costo del cartellino facendo leva sulla forte volontà del calciatore di vestire la maglia giallorossa. L'intesa col belga, seguito da Jorge Mendes, non è un ostacolo nella trattativa e si dovrebbe trovare attorno ai 2 milioni a stagione. Servirà invece ancora qualche giorno per convincere lo Strasburgo a cedere. Al momento la Roma non sembra volersi spingere oltre i 30 milioni ma la differenza vera nell'affare potrebbe farla la percentuale sulla futura rivendita del classe 2004. Proseguono poi anche le trattative per Summerville. L'olandese ad oggi è il profilo in pole position per l'attacco, anche se distanza con il West Ham e sull'ingaggio resta ampia. Contatti continui con l'entourage del ragazzo che nelle scorse settimane è stato vicino al Manchester United e non è escluso che, dopo la buona avventura con gli Orange in America possa attirare ulteriori interessamenti dalla Premier. Da Londra la richiesta è di 50 milioni per il cartellino di Summerville che, dal canto suo, chiede sui 5 milioni a stagione. Negoziazione certamente non semplice ma che D'Amico continua a portare avanti per cercare di dare a Gasp uno dei profili apprezzati da tempo. I giallorossi hanno chiarito in queste ore i contorni economici entro i quali possono spingersi, per questo nei prossimi giorni il quadro sarà più chiaro con il giocatore che tornerà a disposizione del West Ham il 22 luglio. Stesso giorno in cui Malen metterà piede a Trigoria, chissà che il connazionale possa essere un alleato a favore della Roma nella trattativa. Anche perché altri nomi sul tavolo della dirigenza del club, per un motivo o per un altro restano più defilati. Costi troppo alti per Nusa che, con grande probabilità, andrà in Premier. Mentre l'ipotesi Garnacho, per la Roma, è percorribile soltanto in prestito con diritto di riscatto mentre il Chelsea chiede, almeno in questa fase del mercato, l'obbligo. Oltre agli esterni i giallorossi cercano anche una punta che possa alternarsi con Malen e Tresoldi del Bruges è il nome ideale. Si lavora per blindare l'accordo col calciatore evitando inserimenti di altri club per poi, una volta uscito Dovbyk, andare all'assalto con il club belga cercando di ridurre le richieste iniziali. Capitolo uscite. Oltre a Soulé, tra i big con potenziali acquirenti resta anche Koné. Il francese, in particolare, ha attirato l'interesse del Manchester United che dopo il Mondiale potrebbe far partire l'offensiva per il centrocampista. Alla finestra anche il Chelsea. Intanto, tra lo staff tecnico, da registrare l'addio del match analyst Beccaccioli. Al suo posto arriva Carletti nello stesso ruolo.