Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea ci prova per Konè. Primi contatti tra i Blues e i giallorossi

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Ata...
L'Argentina di Messi si giocerà domenica le seconda finale mondiale consecutiva contro la Spagna. A tifare da casa anche Paulo Dybala e Matias Soulè, che il giorno dopo il successo sull'Inghilterra ha...
Non solo la Roma su Summerville. Come scrive Gianluca Di Marzio, sull'esterno olandese resta comunque vigile l'interesse dell'Aston Villa, che disputerà la prossima Champions League proprio come i gia...
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