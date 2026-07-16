News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea ci prova per Konè. Primi contatti tra i Blues e i giallorossi

Mercato
di FedericoL
giovedì, 16 luglio 2026 alle 12:17
kone
Aggiungi come fonte preferita su Google
Anche il Chelsea torna alla carica per Manu Konè e vuole contendere il centrocampista al Manchester United. Come scrivono dall'Inghilterra ci sono stati i primi contatti tra i Blues e la Roma per stabilire le basi di un potenziale accordo. Il club londinese vuole sfruttare gli ottimi rapporti con la Roma, anche in virtù delle trattative per Garnacho e Moreira, comunque slegate da Konè. Il club giallorosso prenderebbe in considerazione offerte superiori ai 50 milioni di sterline.
(teamtalk.com)
VAI ALLA NEWS

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

roma atalanta el aynaoui ederson

Calciomercato Roma: si pensa ad Ederson se parte Koné. Sul giocatore anche il Newcastle

lug 16, 13:35

La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Ata...

Screenshot 2026-07-16 130414

VIDEO - Risuona l'inno argentino nello spogliatoio della Roma: la gioia di Dybala e Soule per la finale mondiale dell'albiceleste

lug 16, 13:03

L'Argentina di Messi si giocerà domenica le seconda finale mondiale consecutiva contro la Spagna. A tifare da casa anche Paulo Dybala e Matias Soulè, che il giorno dopo il successo sull'Inghilterra ha...

summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54

Non solo la Roma su Summerville. Come scrive Gianluca Di Marzio, sull'esterno olandese resta comunque vigile l'interesse dell'Aston Villa, che disputerà la prossima Champions League proprio come i gia...

NOTIZIE POPOLARI
bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58
nusa

Roma forte su Nusa e Summerville

lug 16, 8:47
moreira strasburgo

Moreira-Roma accordo: c'è il sì del belga. Jolly a centrocampo, Gasp lo vuole subito

lug 16, 7:28
Dybala3

Le cifre del rinnovo di Dybala: presente un bonus presenze ed uno per il suo rendimento

lug 16, 9:16
summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54
images (30)

Pressing Moreira

lug 16, 8:33
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Loading