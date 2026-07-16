Dipendenti della Roma trasferiti negli store: si mobilitano i sindacati

Sul caso dei 30 dipendenti della Roma spostati dagli uffici di Trigoria e ricollocati come commessi nei negozi della società si muovono anche i sindacati: «Il rischio è che si tratti di licenziamenti mascherati» è l'allarme lanciato da più di una sigla, annunciando lo stato di agitazione dei lavoratori che hanno sempre ricoperto mansioni da impiegati in ruoli amministrativi, organizzativi e di supporto e ora si trovano nei Roma Store. Dal pc e dalle riunioni di coordinamento ai servizi al cliente. Le turbolenze che stanno minando la serenità dell"ambiente lavorativo, potrebbe durare mesi. Quali siano le intenzioni della società emergerà a metà della prossima settimana. Entro mercoldì prossimo, infatti, gli avvocati dei trenta dipendenti attendono di conoscere le risposte della Roma alle diffide inviate in queste ore. A quel punto si apriranno due strade. Apertura di una trattativa mirata al ritorno alla mansione originaria di ogni singolo impiegato. Oppure citazione davanti al giudice del lavoro. (...)Per Filcams Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e LTILTuCS Roma e Lazio si tratta di «un grave de-mansionamento di lavoratrici e lavoratori con competenze maturate in anni di esperienza che sono stati destinati ai punti vendita, con un eviden-te svuotamento delle profes-sionalità». (...)

(corsera)