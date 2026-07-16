News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Dipendenti della Roma trasferiti negli store: si mobilitano i sindacati

La penna degli Altri
di FedericoL
giovedì, 16 luglio 2026 alle 11:49
Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
Sul caso dei 30 dipendenti della Roma spostati dagli uffici di Trigoria e ricollocati come commessi nei negozi della società si muovono anche i sindacati: «Il rischio è che si tratti di licenziamenti mascherati» è l'allarme lanciato da più di una sigla, annunciando lo stato di agitazione dei lavoratori che hanno sempre ricoperto mansioni da impiegati in ruoli amministrativi, organizzativi e di supporto e ora si trovano nei Roma Store. Dal pc e dalle riunioni di coordinamento ai servizi al cliente. Le turbolenze che stanno minando la serenità dell"ambiente lavorativo, potrebbe durare mesi. Quali siano le intenzioni della società emergerà a metà della prossima settimana. Entro mercoldì prossimo, infatti, gli avvocati dei trenta dipendenti attendono di conoscere le risposte della Roma alle diffide inviate in queste ore. A quel punto si apriranno due strade. Apertura di una trattativa mirata al ritorno alla mansione originaria di ogni singolo impiegato. Oppure citazione davanti al giudice del lavoro. (...)Per Filcams Cgil Roma e Lazio, Fisascat Cisl Roma Capitale e Rieti e LTILTuCS Roma e Lazio si tratta di «un grave de-mansionamento di lavoratrici e lavoratori con competenze maturate in anni di esperienza che sono stati destinati ai punti vendita, con un eviden-te svuotamento delle profes-sionalità». (...)
(corsera)

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

roma atalanta el aynaoui ederson

Calciomercato Roma: si pensa ad Ederson se parte Koné. Sul giocatore anche il Newcastle

lug 16, 13:35

La Roma, in attesa di conoscere il futuro di Konè, pensa già alle possibile alternative. Come riporta l'emittente radiofonica, se dovesse partire il francese il nome nuovo è quello di Ederson dell'Ata...

Screenshot 2026-07-16 130414

VIDEO - Risuona l'inno argentino nello spogliatoio della Roma: la gioia di Dybala e Soule per la finale mondiale dell'albiceleste

lug 16, 13:03

L'Argentina di Messi si giocerà domenica le seconda finale mondiale consecutiva contro la Spagna. A tifare da casa anche Paulo Dybala e Matias Soulè, che il giorno dopo il successo sull'Inghilterra ha...

summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54

Non solo la Roma su Summerville. Come scrive Gianluca Di Marzio, sull'esterno olandese resta comunque vigile l'interesse dell'Aston Villa, che disputerà la prossima Champions League proprio come i gia...

NOTIZIE POPOLARI
bologna roma gasperini

Vertice di mercato in casa Roma: Friedkin, D’Amico e Gasperini fanno il punto tra acquisti e cessioni

lug 15, 18:58
nusa

Roma forte su Nusa e Summerville

lug 16, 8:47
kone

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Chelsea ci prova per Konè. Primi contatti tra i Blues e i giallorossi

lug 16, 12:17
moreira strasburgo

Moreira-Roma accordo: c'è il sì del belga. Jolly a centrocampo, Gasp lo vuole subito

lug 16, 7:28
Dybala3

Le cifre del rinnovo di Dybala: presente un bonus presenze ed uno per il suo rendimento

lug 16, 9:16
summerville

Calciomercato Roma, manca ancora l'intesa totale con Summerville: i giallorossi sperano di trovare l'accordo con il giocatore tra oggi e domani. L'Aston Villa resta vigile

lug 16, 12:54
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Trigoria, l'allenamento di martedì 14.07.2026

Loading