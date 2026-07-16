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Rinnovo Pellegrini: sensazioni positive. Nessuna conferma sull'inserimento della Juventus

La penna degli Altri
di FedericoL
giovedì, 16 luglio 2026 alle 11:31
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Prosegue la trattativa tra la Roma e Lorenzo Pellegrini. Come scrive il quotidiano, non trovano conferme le voci di un possibile inserimento della Juventus sul centrocampista. Proprio ieri c'è stato un altro contatto tra l'agente del giocatore e D'Amico: sensazioni positive verso il rinnovo.
(corsera)

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