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Sprint Summerville: la Roma ha fretta

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 17 luglio 2026 alle 7:56
Summerville-4
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Lavori in corso per costruire la Roma del futuro. Il mercato avanza a piccoli passi e per il momento nemmeno l'arrivo di Ryan Friedkin ha portato lo sprint sulle trattative. 
Il ds D'Amico è impegnato su più fronti, quelli di Summerville e Moreira. L'olandese dopo i primi approcci a gennaio e a giugno è tornato in pole: la Roma ha fatto la sua offerta mettendo sul piatto 4 milioni più bonus e non andrà oltre. La richiesta da 6 non è stata presa in considerazione (...)
La palla passa al giocatore. Non appena arriverà l'ok inizierà la trattativa col West Ham
Diego Moreira è l'altro grande obiettivo: D'Amico sta sfruttando il canale con l'agente Mendes per il motivo opposto. L'accordo col giocatore è stato trovato e il procuratore è a lavoro per limare la richiesta dello Strasburgo che non ha ancora aperto allo sconto. Troppi i 40 milioni richiesti.
(Il Messaggero)

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