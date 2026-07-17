La Roma va già di corsa

La Roma di Gasperini ha archiviato ieri un'altra giornata della prima settimana di lavoro. Niente doppia seduta, ieri, ma un'amichevole contro la Primavera di Scala. Il Match, una sorta di allenamento in famiglia, è durato un'ora con la vittoria della prima squadra per due a zero con reti di Dovbyk, colpo di testa, e Hermoso (sinistro a giro da fuori area).

Cristante e compagni dopo la prima notte libera hanno pernottato a Trigoria. Gasperini ha imposto un ritmo da marines. Da quando il gruppo si è riunito a Trigoria il ritmo è della doppia seduta che in realtà sono tre. Un approccio aggressivo che l'allenatore applica soprattutto nella fase iniziale di preparazione atletica. Oggi doppia seduta.

(Corsport)