Calciomercato Roma, lo United frena la corsa per Koné: ci sono altri due obiettivi

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Creare il nuovo Pisilli e cercare di cullare fino alla fine il sogno scudetto. La Roma Primavera riparte da qui, in primis da Mattia Scala, 32 anni, figlio di Vito, l'allenatore più giovane di sempre...
Secondo le informazioni riportate dal giornale, non è facile arrivare a Moreira dello Strasburgo. Il motivo è semplice: la richiesta del club francese per il proprio esterno. Nonostante l'accordo di m...
IL TEMPO (GABRIELE TURCHETTI) - Il quarto giorno di ritiro a Trigoria ha seguito un copione diverso. Gli uomini di Gasperini non hanno lavorato in mattinata, mentre nel pomeriggio hanno svolto un alle...
Loading