Calciomercato Roma, lo United frena la corsa per Koné: ci sono altri due obiettivi

Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilterra il Manchester United potrebbe rallentare la corsa a Manu Koné.

I Red Devils, infatti, avrebbero iniziato a seguire Sander Berge del Fulham e Nicolas Raskin dei Rangers. Non è del tutto chiusa come pista, anche perché il profilo del francese in Inghilterra piace eccome. Ma per convincere i giallorossi a cederlo servono almeno 50 milioni di euro.

(TeamTalk)