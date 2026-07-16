Calciomercato Roma, retroscena Celik: il club aveva firmato il contratto

la Roma ha firmato la sua parte di documenti e lo aspettava dal weekend in ritiro. Celik doveva mandare la sua parte di documenti controfirmata… e intanto mentre temporeggiava ha scelto di firmare con la Juve. La Roma non ne era al corrente, anzi. Anche questo è il mercato!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 16, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Celik è ormai un ex calciatore della Roma. Lo stesso turco, con un post su Instagram, ha ufficializzato, di fatto, il suo passaggio alla Juventus. "Oggi nel salutare questa grande famiglia provo emozi...
Oggi è iniziato il raduno della Roma femminile. Molti addii ma anche acquisti che devono essere solamente ufficializzati secondo il giornale. Dalla Lazio arriveranno Martina Piemonte ed Elisabetta O...
Il passaggio di Celik alla Juventus ha scosso il mondo giallorosso. Anche perché, il difensore, era atteso dopodomani a Trigoria. L'inserimento dei bianconeri è stato clamoroso e il giocatore, in ques...
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