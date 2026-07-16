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Roma Femminile: sono già 6 gli acquisti. Si attende solo l'ufficialità

Roma Femminile
di R.P.
giovedì, 16 luglio 2026 alle 21:09
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Oggi è iniziato il raduno della Roma femminile. Molti addii ma anche acquisti che devono essere solamente ufficializzati secondo il giornale. 
Dalla Lazio arriveranno Martina Piemonte  ed Elisabetta Oliviero. Dal Sassuolo arriva Maya Doms, centrocampista. Bianca Vergani, svincolata, rinforzerà il pacchetto arretrato. La nazionale finlandese Sofia Janhukainen invece andrà a rimpolpare il reparto avanzato. Infine, Ella Ottey, canadese classe 2005, aiuterà Piovani nelle scelte sulle corsie difensive. Insomma, come l’anno scorso c’è una profonda rivoluzione. 
(Il Messaggero)

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