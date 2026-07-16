Roma Femminile: sono già 6 gli acquisti. Si attende solo l'ufficialità

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L'operazione Celik-Juventus è stata clamorosa. L'ufficialità è arrivata da pochi minuti. E il giornalista ha appena svelato un retroscena. Sì, perché si parlava di un accordo trovato e addirittura fir...
Celik è ormai un ex calciatore della Roma. Lo stesso turco, con un post su Instagram, ha ufficializzato, di fatto, il suo passaggio alla Juventus. "Oggi nel salutare questa grande famiglia provo emozi...
Il passaggio di Celik alla Juventus ha scosso il mondo giallorosso. Anche perché, il difensore, era atteso dopodomani a Trigoria. L'inserimento dei bianconeri è stato clamoroso e il giocatore, in ques...
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