Celik alla Juve: Summerville in salita

Nelle ultime ore la Roma sta intensificando i colloqui con l'entourage di Summerville: attraverso il lavoro di un intermediario fidato, la Roma punta ad abbassare la richiesta iniziale di 6 milioni di euro all'anno dell'olandese ben sapendo di non poter, voler, andare oltre i 4 milioni netti più bonus (...)

Anche perché se l'operazione dovesse andare in porto il costo complessivo sarebbe molto alto, visti i 45 milioni che servono per convincere il West Ham a lasciarlo partire. L'agente però prende tempo cercando di sondare anche club come Manchester United e Aston Villa che nel recente passato si sono informati sull'ala classe 2001 (...)

Per quanto riguarda Moreira l'intesa di massima è stata raggiunta per 2,5 milioni di euro. Resiste l'ampia forbice tra la valutazione dello Strasburgo (45-50 milioni) e ciò che la Roma è disposta a pagare: 30 milioni, più bonus e percentuale sulla rivendita.

(Corsera)