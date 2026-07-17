Oggi doppia seduta dopo l'allenamento con la Primavera

IL TEMPO (GABRIELE TURCHETTI) - Il quarto giorno di ritiro a Trigoria ha seguito un copione diverso. Gli uomini di Gasperini non hanno lavorato in mattinata, mentre nel pomeriggio hanno svolto un allenamento con la Primavera recentemente affidata a Mattia Scala. Una partitella in famiglia durata circa un'ora alla quale hanno assistito anche il direttore sportivo D'Amico e il neo responsabile del settore giovanile Massimo Margiotta.

I giallorossi, poi, hanno trascorso la notte al centro sportivo Fulvio Bernardini e per oggi è prevista una doppia seduta alle 8 e alle 18. Il test con i ragazzi della Primavera verrà replicato domenica. La prossima settimana invece è in programma l'amichevole col Trastevere (giovedì 23 luglio) mentre domenica 26 la Roma volerà in Francia per la sfida con il Cannes club di proprietà dei Friedkin.

In quei giorni Gasperini comincerà a riabbracciare i giocatori protagonisti al Mondiale, a partite da Ndicka e Malen che rientreranno mercoledì. L'ultimo ad aggregarsi alla squadra sarà Koné ancora impegnato negli USA con la Francia per la finale terzo posto. La prossima settimana, inoltre, dovrebbe svolgersi la conferenza stampa di presentazione di D'Amico che da ormai un mese ha preso il posto di Massara.