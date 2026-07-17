Summerville o Nusa: Roma al bivio

Cercando di dribblare le pretese di West Ham e Lipsia, stupito dalle pretese dello Strasburgo e spiazzato dalla conclusione della vicenda Celik. Non è stata una settimana semplice per D'Amico e per il mercato della Roma, che continua in maniera affannosa a cercare una pista libera per decollare (...)

Corsia sinistra non troppo lontana dal territorio di caccia di Malen: è lì che la Roma vuole battere il primo colpo. Il nome in cima alla lista dei desideri, il preferito dell'allenatore è Nusa. L'esterno norvegese classe 2005 attualmente in forza al Lipsia ha già espresso il suo totale gradimento per il trasferimento nella Capitale. Al momento però il vero ostacolo è rappresentato tra l'offerta della Roma e la valutazione che il club tedesco fa del suo gioiello. A complicare i piani c'è l'ombra del Bayern Monaco (...)

Proprio per questo D'Amico tiene calda la pista Summerville. L'ala olandese rappresenta un profilo ideale per il gioco di Gasperini. Superata l'idea di poter sfruttare la clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro la dirigenza romanista è ora al lavoro per limare le pretese degli Hammers.

Moreira invece si allontana. Nonostante l'accordo di massima raggiunto con l'esterno, la trattativa ha subito una brusca frenata nelle ultime ore. Lo Strasburgo proprietario del cartellino ha alzato un vero e proprio muro chiedendo cifre altissime, in Francia si scrive da almeno 60 milioni di euro in su. La Roma ha così deciso di congelare la pista.

(Il Romanista)