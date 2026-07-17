Una settimana da Godts

La caccia al trequartista è entrata nel vivo. Gasperini aspetta il primo rinforzo della sua Roma e D'Amico ha ristretto il cerchio concentrando attenzioni e risorse su un profilo ben preciso: Summerville.

Lui è il nome finito in cima alla lista dei desideri giallorossi, il talento individuato per accendere la corsia sinistra (...)

L'operazione però è tutt'altro che semplice. Tra costo del cartellino e stipendio l'investimento raggiungerà complessivamente i cento milioni di euro e richiederà inevitabilmente il via libera di Ryan Friedkin, ancora a Trigoria per pianificare il futuro del club.

Summerville è rientrato in Inghilterra dopo le vacanze a Miami e deve decidere il proprio futuro. La distanza economica resta importante: l'olandese chiede un ingaggio di 6-7milioni di euro netti a stagione, forte dell'interesse di Aston Villa e non solo.

Le alternative di certo non mancano: una delle piste più gradite a Gasperini e D'Amico porta a Mika Godts, ventunenne rivelazione dell'Ajax. Diciassette gol e 12 assist nell'ultima stagione oltre all'esperienza accumulata in Champions League.

Intanto resta caldissima la pista Diego Moreira: oggi il profilo più vicino a Trigoria dopo il voltafaccia di Celik.

(Corsport)