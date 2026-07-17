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Scippo Celik

La penna degli Altri
di R.P.
venerdì, 17 luglio 2026 alle 7:32
zeki celik 1
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IL TEMPO (LORENZO PES) - Il voltafaccia sul più bello. Celik firma con la Juve a 24 ore dall'arrivo programmato a Trigoria per siglare il nuovo contratto con la Roma scaduto lo scorso 30 giugno e iniziare domani il ritorno agli ordini di Gasperini.
Allenatore che aveva fortemente caldeggiato il suo rinnovo dopo la prima stagione insieme, fin dai tempi di Massara che ora, in gran segreto, ha chiuso con l'entourage del turco con il quale aveva prolungato le trattative solo pochi mesi fa. Il difensore era atteso oggi nella Capitale dopo le prolungate vacanze post Mondial e, invece, ieri sera era al J Medical di Torino a svolgere le visite mediche con i bianconeri e firmare il contratto triennale che lo legherà al club.
Proprio negli ultimi giorni la Roma aveva trovato l'accordo a circa 3 milioni l'anno con uno dei calciatori che proprio l'allenatore aveva individuato come base ideale da cui ripartire. Un colpo duro da digerire, soprattutto perché arriva da una diretta concorrente per i primi posti della classifica e da un dirigente che fino a poche settimane fa aveva provato invano a strappare un accordo con il turco. Ora la Roma dovrà necessariamente rivedere il mercato, perdendo un jolly difensivo. Già nella serata di ieri il post sociale d'addio: "Indossare la maglia della Roma è stato un immenso onore e un grande privilegio, porterà sempre nel cuore questo club, la città, e voi".
Ora serve il colpo per reagire. Il ds D'Amico sta lavorando con particolare dedizione su due piste: Summerville e Moreira. Pressing sull'olandese per cercare l'intesa su progetto e stipendio con il calciatore che fino a mercoledì sarà in vacanza e che lascia aperte le porte ad eventuali proposte dalla Premier. I contatti con l'entourage sono stati positivi con un gradimento di base, ma va trovata l'intesa economica per poi andare all'assalto col West Ham. C'è ancora un po' di distanza tra i circa 4 che la Roma mette sul tavolo e gli oltre 5 che chiede l'attaccante. Gli inglesi invece partono da una richiesta di 50 milioni per il cartellino ma tra le parti esiste un accordo che in caso di retrocessione avrebbe fatto abbassare la cifra a 45. I giallorossi sperano di limare ulteriormente la somma da investire ma prima come detto serve blindare l'intesa. Tra i nomi proposti in quel ruolo resta anche Endrick.
Leggermente meno in salita la strada che porta al belga. L'esterno dello Strasburgo sarebbe entusiasta dell'idea di vestire la maglia della Roma e c'è già un base di accordo sull'ingaggio intorno ai 2 milioni di euro. Ora D'Amico tratta con i francesi per abbassare la richiesta di 40 milioni. La prima proposta non ufficiale da Trigoria era intorno ai 30 ma una partita importante si gioca anche con la percentuale sulla futura rivendita. 

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