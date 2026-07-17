Spalletti su Celik: "È affidabile, con un carattere da guerriero". E poi su Massara: "È un dirigente top"

Nella giornata di ieri, Zeki Celik è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il turco ha firmato un contratto di 3 anni con il club bianconero, dopo aver definito, di fatto, in precedenza l'accordo con la Roma. Il tecnico della Vecchia Signora, Luciano Spalletti, in conferenza stampa ha parlato così del nuovo acquisto: "Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente". Non è mancato anche un commento su un altro ex romanista, ovvero Massara: "Ci ho lavorato e conosco il suo livello top nel fare il direttore".