Trigoria: domani alle 14 la conferenza stampa di Gasperini

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nella giornata di ieri, Zeki Celik è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il turco ha firmato un contratto di 3 anni con il club bianconero, dopo aver definito, di fatto, in precedenza l'acco...
Dopo il mancato rinnovo di Celik, la Roma si guarda intorno per cercare il sostituto. Oltre ai nomi di Molina e Dodò, il club capitolino sta monitorando attentamente la situazione legata a Zakaria El...
Ha chiesto l'accelerazione, Gasperini, per il mercato in entrata. E, secondo le informazioni riportate dalla giornalista il tecnico si aspetta la chiusura per Summerville nelle prossime 48-72 ore. Il...
Loading