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Trigoria: domani alle 14 la conferenza stampa di Gasperini

Trigoria
di Fabio D'Ascanio
venerdì, 17 luglio 2026 alle 16:45
Gasperini
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Gian Piero Gasperini torna a parlare. Il tecnico giallorosso, domani alle ore 14, parlerà in conferenza stampa all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Sarà, quindi, la prima conferenza stampa della stagione 2026-2027. 

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