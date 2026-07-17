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Calciomercato Roma, Gasperini si aspetta la chiusura per Summerville entro 72 ore

Mercato
di R.P.
venerdì, 17 luglio 2026 alle 15:16
crysencio summerville
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Ha chiesto l'accelerazione, Gasperini, per il mercato in entrata. E, secondo le informazioni riportate dalla giornalista il tecnico si aspetta la chiusura per Summerville nelle prossime 48-72 ore. 
Il club giallorosso, a quanto trapela, potrebbe ritoccare l'ultima offerta e mettere sul piatto un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione per il giocatore. 

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