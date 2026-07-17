Calciomercato Roma, per il dopo Koné si pensa a Varela del Porto

🚨#ASRoma AS Roma eye FC Porto midfielder Alan Varela as Manu Koné replacement.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 17, 2026
📌 Situation → Deal seen as one of the most complex.
💰 Roma → Value transfer around €40M.
📅 Contract → Until 2030 with Porto.
💵 Release clause → €75M.
📑 → Man City & Man United also… https://t.co/7m7yZWk6lm pic.twitter.com/HiunXAlq3n
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Gian Piero Gasperini torna a parlare. Il tecnico giallorosso, domani alle ore 14, parlerà in conferenza stampa all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Sarà, quindi, la prima conferenza stam...
Nella giornata di ieri, Zeki Celik è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il turco ha firmato un contratto di 3 anni con il club bianconero, dopo aver definito, di fatto, in precedenza l'acco...
Dopo il mancato rinnovo di Celik, la Roma si guarda intorno per cercare il sostituto. Oltre ai nomi di Molina e Dodò, il club capitolino sta monitorando attentamente la situazione legata a Zakaria El...
Loading