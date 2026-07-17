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Calciomercato Roma, per il dopo Koné si pensa a Varela del Porto

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di R.P.
venerdì, 17 luglio 2026 alle 14:55
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Secondo le informazioni che arrivano dal giornalista la Roma avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Porto, Alan Varela, qualora dovesse uscire Koné, sempre cercato dal Manchester United. 
Si mettono subito le mani avanti, visto che si parla di un'operazione assai complessa. Il suo contratto, inoltre, che è valido con i portoghesi fino al 30 giugno del 2030, non permette di fare chissà quali pensieri. Esiste una clausola rescissoria di 75 milioni di euro ma il cartellino potrebbe anche essere valutato intorno ai 40.
(Ekrem Konour)

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