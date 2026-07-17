Roma, possibile ritorno di Christian Terlizzi nel parco allenatori: prossima settimana decisiva

Nel parco allenatori #AsRoma del prossimo anno dovrebbe tornare Christian #Terlizzi. Nella stagione 2023/2024, prima della separazione dal club giallorosso, aveva allenato l’Under 13 Pro. Prima ancora era stato alla guida dell’Under 17 della #SsLazio, con ottimi risultati. Da… pic.twitter.com/4pXhTu7ush— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) July 17, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Gian Piero Gasperini torna a parlare. Il tecnico giallorosso, domani alle ore 14, parlerà in conferenza stampa all'interno del centro sportivo Fulvio Bernardini. Sarà, quindi, la prima conferenza stam...
Nella giornata di ieri, Zeki Celik è diventato un nuovo calciatore della Juventus. Il turco ha firmato un contratto di 3 anni con il club bianconero, dopo aver definito, di fatto, in precedenza l'acco...
Dopo il mancato rinnovo di Celik, la Roma si guarda intorno per cercare il sostituto. Oltre ai nomi di Molina e Dodò, il club capitolino sta monitorando attentamente la situazione legata a Zakaria El...
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