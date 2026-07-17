Roma, possibile ritorno di Christian Terlizzi nel parco allenatori: prossima settimana decisiva

Potrebbe esserci un ritorno nel parco allenatori della Roma, stando alle informazioni del giornalista.

Terlizzi prima di separarsi dai giallorossi aveva allenato l'Under 13Pro. C'è da capire quale categoria andrà ad allenare. Le quotazioni sono in rialzo e la settimana prossima potrebbe essere quella decisiva per sciogliere tutti i dubbi.