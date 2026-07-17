Calciomercato Roma, ad un passo l'accordo con Summerville: previsto oggi un nuovo confronto. Poi l'affondo con il West Ham

#Summerville aveva già aperto alla #Roma. Oggi nuovo confronto, serve la totale quadratura come sempre. La cosa più importante da chiarire: mai il cartellino (essendoci una clausola) è stato valutato 50 milioni di sterline https://t.co/E3pF1BLt0L— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 17, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma continua a lavorare sottotraccia anche su Mika Godts, esterno offensivo classe 2005 dell'Ajax. I contatti tra il club giallorosso e l'entourage del giocatore vanno avanti con insistenza da cir...
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Una foto di un'esultanza sotto la Curva Sud. Potrebbe essere un indizio. Gianluca Mancini, qualche minuto fa, ha pubblicato sui propri profili social appunto questo scatto. E dopo l'addio di Celik di...
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