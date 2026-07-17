Calciomercato Roma, ad un passo l'accordo con Summerville: previsto oggi un nuovo confronto. Poi l'affondo con il West Ham

Novità importanti per Summerville. Come riporta Matteo Moretto, l'accordo con il giocatore olandese è davvero ad un passo, c'è l'apertura del giocatore al progetto giallorosso. Un aspetto fondamentale per la Roma, vista la folta concorrenza dalla Premier e non solo. Il prossimo passo sarà presentare un'offerta ufficiale al West Ham che dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni più 5 di bonus.

Arrivano aggiornamenti anche da Alfredo Pedullà. Previsto oggi un nuovo confronto tra le parti per trovare la quadratura totale. Il cartellino è vallutato sotto i 50 milioni di sterline.