Parola alla Roma

Deluso. Probabilmente sorpreso (negativamente) più che arrabbiato. Prima il sogno Greenwood, cullato per un mese e sfumato sulle rive del Bosforo, ora la beffa targata Celik. Senza dimenticare il tira e molla per Summerville e Moreira che attende il via libera dello Strasburgo. Immaginarsi una partenza diversa, dopo la notte magica di Verona che ha riportato la Roma in Champions dopo 7 anni, era probabilmente l'auspicio non solo di Gasperini ma di tutto il club. E chissà se il tecnico oggi alle 14 vorrà rimarcarlo oppure proverà a rassicurare una piazza che ha in lui il punto di riferimento indiscusso e guarda inevitabilmente con un pizzico di preoccupazione ad un mercato ancora fermo al palo. Gasp, non più tardi di una settimana fa, aveva rimarcato come «il mercato è fatto di velocità e risposte immediate» e si augurava che la presenza della proprietà potesse regalare l'accelerazione tanto attesa («La loro presenza sarà fondamentale»). Per ora non è così. [...]

Anche perché era stato proprio Gian Piero a chiedere in modo reiterato (e pubblico) alla società i rinnovi di Dybala, Celik e Pellegrini. Paulo ha detto sì il giorno del raduno, rallentando anche la pubblicazione della lista dei convocati; il turco - dopo tanta attesa - quando sembrava aver accettato le condizioni proposte dalla società giallorossa ha girato le spalle ed è volato a Torino (non è esclusa oggi una frecciata del tecnico nei suoi confronti); Lorenzo nonostante un paio di offerte più remunerative (una di queste sempre dalla Juve, l'altra del Besiktas) - continua a trattare perché è rimasto ancora uno dei pochi in giro, per il quale giocare nella Roma rappresenta ancora un valore. [...]

Summerville, ad esempio, dopo la telenovela Greenwood, rischia di diventare l'ennesima conferma. Gasperini aveva indicato l'olandese gia a gennaio. Non essendo possibile l'operazione aveva rifatto il nome dell'esterno a maggio, quando il West Ham era retroces-so. La spada di Damocle del Settle-ment Agreement (ancora non scongiurata) ha consigliato il club di attendere. Nel frattempo i costi sono lievitati, c'è stato di mezzo il Mondiale dove il calciatore è stato uno dei pochi dell'Olanda a mettersi in mostra. Fatto sta che ora siamo al punto che il ragazzo continua a chiedere un ingaggio fuori dai parametri giallorossi (che si assestano intorno ai 4 milioni, basti pensare che Malen percepisce 3,2 più bonus) e la clausola che doveva giocare a favore della Roma non è di 45 milioni di euro ma di sterline, bene o male circa 53 milioni da versare tra l'altro in un'unica tranche.

D'Amico - che va sempre ricordato è entrato in corsa soltanto a fine giugno - è uno abituato a lavorare con tempistiche diverse. Basti ricordare quanto accaduto all'Atalanta quando s'infortunò Scamacca: due giorni dopo a Bergamo venne presentato Retegui. Tutto in 48 ore. [...]

(Il Messaggero)