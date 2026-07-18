News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Dopo la beffa Celik parola a Gasperini. Pellegrini in bilico

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 9:36
celik pellegrini 8 agosto
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un annuncio a sorpresa, nel momento in cui la Roma ha più bisogno di risposte. Gian Piero Gasperini parlerà oggi a Trigoria, in una conferenza stampa convocata un po' a sorpresa e destinata ad andare oltre la presentazione della nuova stagione. Arriva nel day after del "tradimento" di Zeki Celik, promesso alla Juventus dopo settimane trascorse ad attendere il rinnovo giallorosso, e forse alla vigilia del primo vero acquisto dell'estate romanista. Una coincidenza che trasforma l'appuntamento con l'allenatore in una verifica sul mercato.
Perché dopo un mese di nomi, incontri e trattative avviate, la Roma deve cominciare a chiudere gli acquisti. La fumata nera per Mason Greenwood ha cancellato il primo grande obiettivo per l'attacco, mentre l'addio di Celik ha aperto un'altra falla in una rosa bisognosa di rinforzi. La reazione porta a Crysencio Summerville, l'esterno del West Ham indicato da Gasperini per dare velocità, dribbling e imprevedibilità alla fascia sinistra. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore. Per arrivare all'olandese servono almeno 40 milioni e un offerta d'ingaggio da 4 milioni di base più bonus. E il primo obiettivo rimasto in piedi. [...]
Le parole di Gasperini serviranno a presentare la stagione, ma soprattutto a fissare i confini del pro-getto. Da capire se l'allenatore si esporrà sulle valutazioni: quanto è soddisfatto della rosa, quali caratteristiche mancano e quanto ancora bisognerà intervenire. Ma difficilmente potrà evadere il discorso che riguarda il futuro di Manu Koné. Il Manchester United è pronto a mettere sul tavolo circa 55 milioni per il centrocampista francese, reduce da un Mondiale che ne ha aumentato valore e pretendenti. Anche qui, le parole di Gasperini potranno servire a blindare (oppure no) uno dei pilastri della nuova Roma.
(Repubblica)

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

jaden philogene

Calciomercato Roma, in lista anche Philogene, El Ouahdi e Savona

lug 18, 9:45

Si fa sempre più intenso il calciomercato della Roma, con la dirigenza giallorossa che deve fare una svolta a questa fase di empasse, mettendo a disposizione di Gasperini più di qualche volto nuovo. I...

Gasperini raduno

Roma, parola a Gasperini. Ma sul mercato è arrivato il momento di una svolta

lug 18, 9:17

Cinquantacinque giorni da Verona-Roma e il ritorno in Champions League, zero acquisti, cessioni solo marginali (un bene si dirà, ma i conti vanno sistemati), un rinnovo su tre dei giocatori scaduto po...

crysencio summerville

Summerville, nodo ingaggio. E la clausola è di 53 milioni

lug 18, 9:06

Una settimana di ritiro è quasi volata via e a Trigoria non si è visto nessun volto nuovo. A piccoli passi, però, qualcosa inizia a muoversi e vista la data sarebbe strano il contrario. L'attacco - in...

NOTIZIE POPOLARI
crysencio summerville

Calciomercato Roma, fumata grigia per Summerville: giornata interlocutoria, ancora nessun accordo con giocatore né West Ham

lug 17, 11:18
mika godts

Calciomercato Roma, si lavora sottotraccia per Godts: contatti da 20 giorni con l'entourage del giocatore

lug 17, 11:43
crysencio summerville

Calciomercato Roma, Gasperini si aspetta la chiusura per Summerville entro 72 ore

lug 17, 15:16
kone

Calciomercato Roma, dietrofront Manchester: è Koné l'opzione preferita

lug 17, 14:10
images (35)

Calciomercato Roma: si valuta El Ouahdi per sostituire Celik

lug 17, 16:23
celik e zaccagni derby 1

Addio Celik, via col 27% di cross riusciti: 48 tra terzini o esterni hanno fatto meglio nell'ultima Serie A

lug 17, 10:22
VAI AL CANALE
Foto
Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria: le foto dell'allenamento congiunto con la Primavera

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Trigoria, terzo giorno di lavoro 15.07.2026

Loading