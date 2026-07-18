Dopo la beffa Celik parola a Gasperini. Pellegrini in bilico

Un annuncio a sorpresa, nel momento in cui la Roma ha più bisogno di risposte. Gian Piero Gasperini parlerà oggi a Trigoria, in una conferenza stampa convocata un po' a sorpresa e destinata ad andare oltre la presentazione della nuova stagione. Arriva nel day after del "tradimento" di Zeki Celik, promesso alla Juventus dopo settimane trascorse ad attendere il rinnovo giallorosso, e forse alla vigilia del primo vero acquisto dell'estate romanista. Una coincidenza che trasforma l'appuntamento con l'allenatore in una verifica sul mercato.

Perché dopo un mese di nomi, incontri e trattative avviate, la Roma deve cominciare a chiudere gli acquisti. La fumata nera per Mason Greenwood ha cancellato il primo grande obiettivo per l'attacco, mentre l'addio di Celik ha aperto un'altra falla in una rosa bisognosa di rinforzi. La reazione porta a Crysencio Summerville, l'esterno del West Ham indicato da Gasperini per dare velocità, dribbling e imprevedibilità alla fascia sinistra. I contatti si sono intensificati nelle ultime ore. Per arrivare all'olandese servono almeno 40 milioni e un offerta d'ingaggio da 4 milioni di base più bonus. E il primo obiettivo rimasto in piedi. [...]

Le parole di Gasperini serviranno a presentare la stagione, ma soprattutto a fissare i confini del pro-getto. Da capire se l'allenatore si esporrà sulle valutazioni: quanto è soddisfatto della rosa, quali caratteristiche mancano e quanto ancora bisognerà intervenire. Ma difficilmente potrà evadere il discorso che riguarda il futuro di Manu Koné. Il Manchester United è pronto a mettere sul tavolo circa 55 milioni per il centrocampista francese, reduce da un Mondiale che ne ha aumentato valore e pretendenti. Anche qui, le parole di Gasperini potranno servire a blindare (oppure no) uno dei pilastri della nuova Roma.

(Repubblica)