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Instragram, Falcao canta grazie Roma a Trastevere (VIDEO)

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di Giuseppe Cervellera
sabato, 18 luglio 2026 alle 10:38
Paulo Roberto Falcao
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Paulo Roberto Falcao è la storia della Roma, e sarà sempre leggenda assoluta nel cuore di ogni giallorosso. Ma vale anche il contrario: la Roma è la storia di Paulo Roberto Falcao, che la maglia giallorossa la indossa per 24 ore al giorno senza toglierla mai.
A darne l'ennesima conferma un video pubblicato su Instagram dalla moglie di Falcao, Cristina Ranzolin, che ha immortalato un meraviglioso momento in cui la leggenda giallorossa si è ritrovata in un ristorante di Trastevere a cantare Grazie Roma.

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