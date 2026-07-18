Instragram, Falcao canta grazie Roma a Trastevere (VIDEO)

Paulo Roberto Falcao è la storia della Roma, e sarà sempre leggenda assoluta nel cuore di ogni giallorosso. Ma vale anche il contrario: la Roma è la storia di Paulo Roberto Falcao, che la maglia giallorossa la indossa per 24 ore al giorno senza toglierla mai.

A darne l'ennesima conferma un video pubblicato su Instagram dalla moglie di Falcao, Cristina Ranzolin, che ha immortalato un meraviglioso momento in cui la leggenda giallorossa si è ritrovata in un ristorante di Trastevere a cantare Grazie Roma.