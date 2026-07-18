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Rinnovi, Mancini ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2029

Mercato
di Paolo Rosi
sabato, 18 luglio 2026 alle 11:36
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Arriva la firma di uno dei giocatori più rappresentativi della squadra. 
Gianluca Mancini ha siglato il rinnovo del contratto che lo legherà alla Roma fino al 30 giugno 2029, secondo quanto riferito da Filippo Biafora. L'accordo tra il club e il difensore centrale è stato formalizzato nelle ultime ore, sancendo la conclusione positiva di una trattativa caldeggiata da Gasperini e condotta dal direttore sportivo Tony D'Amico con l'agente del calciatore, Beppe Riso.

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