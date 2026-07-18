Rinnovi, Mancini ha firmato il prolungamento di contratto fino al 2029

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Lorenzo Pellegrini è rientrato nella Capitale. Il centrocampista ha pubblicato sul proprio profilo social una doto dall'auto sul Grande Raccordo Anulare, geolocalizzandosi a Roma. Il ritorno del cent...
LR24 (AUGUSTO CIARDI) - Quella terribile certezza di non avere più potere, soldi, e men che neno la mentalità per accettare la nuova condizione e magari ripartire. L'Italia del calcio, quella che par...
In attesa delle parole di Gian Piero Gasperini, che alle 14 parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, la dirigenza giallorossa continua a lavorare per accontentare...
Loading